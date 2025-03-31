Мурашко поддержал идею продлить возраст молодежи до 44 лет

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно высказался об идее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увеличить возраст тех, кого относят к молодежи, до 44 лет. Слова министра приводит ТАСС.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — заявил глава Минздрава.

В настоящее время по федеральному закону «О молодежной политике в РФ» молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет. До принятого закона 2020 года к молодежи относили граждан от 14 до 30 лет.

Согласно новой классификации ВОЗ, к молодому поколению относятся лица от 18 до 44 лет. Люди среднего возраста — от 45 до 59 лет.

Идею повысить возраст молодежи в России поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в настоящее время растет средняя продолжительность жизни и изменяется возрастная структура.

При этом при повышении возраста не должно быть административного давления, подчеркнул он.