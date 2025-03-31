 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мурашко поддержал идею продлить возраст молодежи до 44 лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно высказался об идее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увеличить возраст тех, кого относят к молодежи, до 44 лет. Слова министра приводит ТАСС.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — заявил глава Минздрава.

В настоящее время по федеральному закону «О молодежной политике в РФ» молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет. До принятого закона 2020 года к молодежи относили граждан от 14 до 30 лет.

Эксперты рассказали об основных сценариях работы Кремля с молодежью
Политика
Фото:Алексей Филиппов / ТАСС

Согласно новой классификации ВОЗ, к молодому поколению относятся лица от 18 до 44 лет. Люди среднего возраста — от 45 до 59 лет.

Идею повысить возраст молодежи в России поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в настоящее время растет средняя продолжительность жизни и изменяется возрастная структура.

При этом при повышении возраста не должно быть административного давления, подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минздрав Михаил Мурашко молодежь демография ВОЗ
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
Голикова сообщила о выходе ряда регионов из зоны «демографической зимы»
Общество
Скворцова анонсировала увеличение возраста молодежи до 60 лет
Общество
Путин поставил цель по продолжительности жизни россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских беспилотников за суткиПолитика, 13:38
Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. ФоторепортажПолитика, 13:30 
Двух жителей Приморья будут судить за совершенное 29 лет назад убийствоОбщество, 13:29
В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕСПолитика, 13:24
Какие возможности открывают для бизнеса из России рынок и экономика ИндииОтрасли, 13:21
Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентомПолитика, 13:21
Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» ТрампомПолитика, 13:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пользователи устали от сложных паролей. Как компании избавиться от нихPro, 13:20
Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетикеПолитика, 13:10
Марин Ле Пен отстранили от участия в выборахПолитика, 13:08
У стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИННОбщество, 13:04
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийскийСпорт, 12:56
СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в МурманскеОбщество, 12:56