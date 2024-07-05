 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки

В Москве арестовали военкома Преображенского района Тригилева по делу о взятке
Военкому Преображенского района Сергею Тригилеву инкриминируют получение взятки группой лиц по предварительному сговору, он заключен под стражу на два месяца
Сергей Тригилев
Сергей Тригилев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки, об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Ему инкриминируют пп. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительного сговору), он заключен под стражу на два месяца.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник вечером 5 июля сообщило о задержании Тригилева и сотрудника военкомата Игоря Титовца по делу о взятке.

У обвиняемого во взятках экс-сотрудника СК решили изъять недвижимость
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В июне стало известно, что бывший военный комиссар Сочи Александр Чухба был уволен в связи с утратой доверия. В феврале «Коммерсантъ» писал об обращении в доход государства 35 млн руб., изъятых в доме Чухбы. Обыск проходил в рамках расследования дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК). У него дома были обнаружены 15 млн руб., $104 тыс. и €146 тыс. По версии следствия, в октябре 2022 года военком получил 100 тыс. руб. «за незаконные действия по постановке и снятию гражданина с воинского учета, а также за отсрочку от службы». Чухба утверждал, что у него дома хранились сбережения родственников.

В апреле Самарский гарнизонный военный суд арестовал военкома Вячеслава Артюшкина по этой же статье, он курировал работу военкоматов в Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском районах. По версии следствия, с 2015 года до весны 2023-го Артюшкин получал от призывников от 60 тыс. до 80 тыс. руб., за что их освобождали от службы в армии по состоянию здоровья, либо они получали военные билеты по фиктивным документам.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
военком Москва арест взятка
Материалы по теме
Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке дизайном
Общество
Бравшей взятки чемоданом и ковром экс-менеджеру «Ростеха» сократили срок
Общество
Арестованный по делу о взятке генерал Шамарин был в разработке у ФСБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 17:37
Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы Общество, 23:32
Нули в матче Франции и Португалии. Что происходит на Евро Спорт, 23:25
СК завершил расследование дела экс-депутата Ильи Пономарева Политика, 23:12
Посетители эвакуировались из Дома культуры в Москве из-за пожара Общество, 22:44
Байден ответил на призывы выйти из предвыборной гонки Политика, 22:43
Тони Кроос провел последний матч в карьере Спорт, 22:37
Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 22:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Зенит» выкупил у «Локомотива» французского нападающего Спорт, 22:25
В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки Общество, 22:09
МИД назвал условие возобновления диалога с Японией Политика, 22:04
«Зенит» победил аргентинский клуб в матче Летнего кубка РПЛ Спорт, 22:01
Португалия — Франция. Онлайн матча 1/4 финала Евро-2024 Спорт, 22:00
Евкуров сообщил об отмене сроков носки формы в зоне военной операции Общество, 21:58
Пожаловавшегося на логотип выборов экс-мундепа арестовали на пять суток Общество, 21:47