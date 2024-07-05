В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки

Военкому Преображенского района Сергею Тригилеву инкриминируют получение взятки группой лиц по предварительному сговору, он заключен под стражу на два месяца

Сергей Тригилев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки, об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Ему инкриминируют пп. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительного сговору), он заключен под стражу на два месяца.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник вечером 5 июля сообщило о задержании Тригилева и сотрудника военкомата Игоря Титовца по делу о взятке.

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В июне стало известно, что бывший военный комиссар Сочи Александр Чухба был уволен в связи с утратой доверия. В феврале «Коммерсантъ» писал об обращении в доход государства 35 млн руб., изъятых в доме Чухбы. Обыск проходил в рамках расследования дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК). У него дома были обнаружены 15 млн руб., $104 тыс. и €146 тыс. По версии следствия, в октябре 2022 года военком получил 100 тыс. руб. «за незаконные действия по постановке и снятию гражданина с воинского учета, а также за отсрочку от службы». Чухба утверждал, что у него дома хранились сбережения родственников.

В апреле Самарский гарнизонный военный суд арестовал военкома Вячеслава Артюшкина по этой же статье, он курировал работу военкоматов в Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском районах. По версии следствия, с 2015 года до весны 2023-го Артюшкин получал от призывников от 60 тыс. до 80 тыс. руб., за что их освобождали от службы в армии по состоянию здоровья, либо они получали военные билеты по фиктивным документам.