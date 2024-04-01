Суд в Самаре арестовал военкома Артюшкина по подозрению в получении взяток

Самарского военкома арестовали по делу о взятках от призывников

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Самарский гарнизонный военный суд арестовал местного военного комиссара Вячеслава Артюшкина по подозрению в получении взяток, сообщили порталу 63.ru в пресс-службе суда.

Артюшкин курировал работу военкоматов в четырех районах — Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском. По версии следствия, в период с 2015 до весны 2023 года военком получал от призывников взятки в размере от 60 тыс. до 80 тыс. руб., за что их освобождали от призыва на военную службу по состоянию здоровья, либо они получали военные билеты по фиктивным документам.

На Артюшкина завели уголовные дела по двум статьям — «получение взятки» и «получение взятки группой лиц». Суд заключил его под стражу в СИЗО до 26 мая.

РБК направил запрос в пресс-службу Самарского гарнизонного военного суда.

В декабре 2023 года Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки и.о. командира батальона, чтобы избежать повторного участия в военной операции на Украине. Один из обвиняемых получил два года колонии общего режима и пятикратный размеру взятки штраф — 750 тыс. руб. Остальные фигуранты дела отделались штрафами от 150 тыс. до 750 тыс. руб., двое из них — условными сроками.