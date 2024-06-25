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Бывшего военного комиссара Сочи уволили из-за утраты доверия

Александр Чухба
Александр Чухба (Фото: sochi.ru)

Бывший военный комиссар города Сочи Александр Чухба был уволен с должности в связи с утратой доверия, следует из данных реестра портала «Госслужба».

«Чухба Александр Алексеевич, военный комиссар городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края», — говорится в документе. Решение было принято судом 7 мая.

Причиной для прекращения полномочий стал п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса, согласно которому договор расторгается в случае совершения «виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности».

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Как писал «Коммерсантъ», в октябре 2022 года, по версии следствия, военком получил 100 тыс. руб. за постановку и снятие гражданина с воинского учета, а также за отсрочку от службы. В ходе обысков на чердаке дома Чухбы нашли 15 млн руб., $104 тыс., а также €146 тыс. — при переводе 35 млн руб., которые позднее обратили в доход государства. Комиссар утверждал, что найденные средства — сбережения его брата и дочери. Судебное следствие по делу еще идет в Центральном районном суде Сочи.

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