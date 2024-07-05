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Военная операция на Украине ,  
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Евкуров сообщил об отмене сроков носки формы в зоне военной операции

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Военная операция на Украине
Евкуров заявил, что приказом министра обороны отменены сроки носки формы «на войне», подчеркнув, что вышедшее из строя после боев обмундирование должны сразу заменить. Бойцам положены четыре комплекта экипировки, добавил он

Евкуров сообщил об отмене сроков носки формы в зоне военной операции
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В приказе министра обороны закреплено, что в зоне военной операции на Украине нет определенных сроков носки формы, новый комплект должны выдавать, когда старый выходит из строя, заявил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров в ходе проверки подготовки служащих по контракту на полигонах Московского военного округа.

«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне. Если в пункте постоянной дислокации мы соблюдаем сроки носки, то здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему [бойцу] это выдается, все на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал он.

О каком приказе идет речь, замминистра не уточнил.

Евкуров рассказал, что в рамках подготовки бойцам выдают часть экипировки, в частности бронежилет и каску. Военным положено три комплекта обмундирования — летний, всесезонный и зимний (его выдают ближе к зиме). «По прибытии уже непосредственно в базовый район по местам предназначения они получают помимо этого еще один дополнительный комплект, летний — это мультикам (камуфляж. — РБК) со всеми сопутствующими... Там они получают индивидуальные пакеты гигиенические», — добавил замминистра.

Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим
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После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года ФАС сообщила о случаях «существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции. Власти заверили, что мобилизованных обеспечат всем необходимым. Однако в социальных сетях появились сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Компенсация расходов на экипировку не предусмотрена. Кремль обещал разобраться с проблемами экипировки.

В некоторых регионах власти обещали помочь с закупкой необходимых вещей для мобилизованных. Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что в стране появился дефицит товаров, необходимых военным, а республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в Чувашии нет своих военторгов.

Орловский губернатор Андрей Клычков посоветовал недовольным выданной экипировкой военным закупать ее самостоятельно.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
экипировка форма Юнус-Бек Евкуров Минобороны
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