Евкуров сообщил об отмене сроков носки формы в зоне военной операции
В приказе министра обороны закреплено, что в зоне военной операции на Украине нет определенных сроков носки формы, новый комплект должны выдавать, когда старый выходит из строя, заявил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров в ходе проверки подготовки служащих по контракту на полигонах Московского военного округа.
«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне. Если в пункте постоянной дислокации мы соблюдаем сроки носки, то здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему [бойцу] это выдается, все на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал он.
О каком приказе идет речь, замминистра не уточнил.
Евкуров рассказал, что в рамках подготовки бойцам выдают часть экипировки, в частности бронежилет и каску. Военным положено три комплекта обмундирования — летний, всесезонный и зимний (его выдают ближе к зиме). «По прибытии уже непосредственно в базовый район по местам предназначения они получают помимо этого еще один дополнительный комплект, летний — это мультикам (камуфляж. — РБК) со всеми сопутствующими... Там они получают индивидуальные пакеты гигиенические», — добавил замминистра.
После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года ФАС сообщила о случаях «существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции. Власти заверили, что мобилизованных обеспечат всем необходимым. Однако в социальных сетях появились сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Компенсация расходов на экипировку не предусмотрена. Кремль обещал разобраться с проблемами экипировки.
В некоторых регионах власти обещали помочь с закупкой необходимых вещей для мобилизованных. Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что в стране появился дефицит товаров, необходимых военным, а республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в Чувашии нет своих военторгов.
Орловский губернатор Андрей Клычков посоветовал недовольным выданной экипировкой военным закупать ее самостоятельно.