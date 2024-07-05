Минпросвещения объяснило «список ремейков» советских фильмов

Список предназначен для обсуждения с экспертным сообществом, отметили в Минпросвещения. Ранее Союз кинематографистов сообщил, что ведомство предложило снять ремейки 30 советских фильмов

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Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной, заявили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

«В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения», — уточнили в ведомстве.

Предложение содержит идею о возможных новых экранизациях произведений классиков, но пока список предназначен для обсуждения с экспертным сообществом.

В Минкультуры объяснили предложение снять ремейки советской классики Общество

5 июля Союз кинематографистов, куда поступило письмо из Минкультуры с соответствующим предложением, сообщил, что Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов. Речь идет в том числе о фильмах «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука по одноименной повести Михаила Шолохова, «Война и мир» (1965–1967) того же режиссера по роману Льва Толстого. Последняя кинокартина получила «Оскар» в 1969 году как лучший фильм на иностранном языке.

В перечне также есть 15 литературных произведений, которые предлагается экранизировать, включая «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского и «Голубую стрекозу» Михаила Пришвина.

Чуть позже в Минкультуры сообщили, что предложения Минпросвещения направлены в рамках исполнения рекомендаций Совета Федерации «по увеличению производства экранизаций исторических произведений для детей и юношества». По данным ведомства, такие письма направляются в целях ознакомления представителей отрасли.