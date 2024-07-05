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В Минкультуры объяснили предложение снять ремейки советской классики

В Минкультуры утверждают, что лишь знакомили кинематографистов с предложениями Минпросвещения. Союз кинематографистов предупредил, что простое копирование советских фильмов будет пустой тратой бюджетных средств
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Предложения Минпросвещения по созданию ремейков ряда советских фильмов были направлены в рамках исполнения рекомендаций Совета федерации «по увеличению производства экранизаций исторических произведений для детей и юношества», сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры. В ведомстве подчеркнули, что предложения не носят какого-либо обязательного характера по отношению к представителям отрасли.

«Подобные письма направляются в целях ознакомления представителей отрасли с предложениями Министерства просвещения», — уточнили в Минкультуры.

В Союзе кинематографистов России заявили РБК, что практика создания ремейков вполне оправдана мировым кинематографическим опытом. Вопрос заключается в том, насколько киносценарии многолетней давности соответствуют запросам сегодняшней аудитории, отметили там.

Власти предложили переснять «Кортик» и «Летят журавли»
Общество
Кадр из фильма &laquo;Летят журавли&raquo; 1957 год

«Любимые зрителями многих поколений фильмы могут служить прекрасной драматургической основой для новых кинопроектов, главная задача которых — говорить со зрителем на одном языке. Если классика советского кинематографа будет попросту копироваться, сравнение с большой вероятностью окажется не в пользу современных режиссеров, и бюджетные средства будут потрачены впустую», — предупредили в организации.

В Союзе предложили провести специальную проектную сессию с участием сценаристов, социологов, историков, продюсеров, прокатчиков и других профильных экспертов, чтобы сформировать драматургическую концепцию адаптации оригинала, которая будет способствовать «задачам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания путем привлечения массовой аудитории».

Чуть ранее Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов, сообщил Союз кинематографистов. В документе речь идет, в частности, про фильмы «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Кортик» (1973) Николая Калинина, который был снят по одноименному роману Анатолия Рыбакова и «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова по пьесе Bиктора Розова «Вечно живые». Последняя кинокартина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Ведомство также предложило экранизировать 15 литературных произведений, среди них — «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына и «Яблочный спас» Евгения Носова.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Евгения Стогова Евгения Стогова
Минкульт Минпросвещения фильмы
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