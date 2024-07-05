Власти предложили переснять «Кортик» и «Летят журавли»

В список фильмов, которые предлагается переснять, вошли 30 советских картин о Великой Отечественной войне, фильмы, снятые по литературным произведениям и об исторических личностях. Предложено экранизировать Толстого и Солженицына

Кадр из фильма «Летят журавли» 1957 год (Фото: Global Look Press)

Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, говорится в сообщении Союза кинематографистов России, куда поступило письмо из Минкультуры с соответствующим предложением.

Новые картины будут созданы для детей и юношества с целью способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В документе, в частности, говорится:

Среди фильмов, которые хотят переснять, названы:

«Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, за оба фильма режиссер получил Сталинскую премию;

«Звезда пленительного счастья» (1975) Владимира Мотыля, снятый по мотивам поэмы Николая Некрасова «Русские женщины»;

«Кортик» (1973) Николая Калинина, снятый по одноименному роману Анатолия Рыбакова;

«Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, снятый по одноименной повести Михаила Шолохова, и «Война и мир» того же режиссера по роману Льва Толстого — фильм получил «Оскар» в 1969 году как лучший фильм на иностранном языке;

«Хождение за три моря» (1958) Василия Пронина, снятый по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466–1472 годах»;

«Как закалялась сталь» (1973) Николая Мащенко, по одноименному роману Hиколая Островского;

«Горячий снег» (1972) Гавриила Егиазарова, по одноименному роману Юрия Бондарева;

«Сотников» и «Восхождение» (1976) Ларисы Шепитько, по одноименным повестям Василя Быкова;

«Завтра была война» (1987) Юрия Кары, по одноименной повести Бориса Васильева;

«Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова по пьесе Bиктора Розова «Вечно живые» (картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля) и др.

В последние годы вышли несколько ремейков советских фильмов и экранизаций произведений: «Сто лет тому вперед» (2023) по мотивам цикла произведений Кира Булычева об Алисе Селезневой, по которым в СССР сняли «Гостью из будущего»; «А зори здесь тихие» (2015) по одноименной повести Бориса Васильева, по которой был снят фильм в 1972 году; «Служебный роман. Наше время» (2011) — современная версия советской комедии «Служебный роман» и др.

В числе 15 произведений, которые предлагается экранизировать, вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова, «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и др.

Президент Владимир Путин в прошлом году отметил, что в последние годы в России стали снимать более талантливое кино о Великой Отечественной войне, чем чуть раньше, тогда было «много поделок». Он назвал создание таких картин «чрезвычайно важной работой», поскольку они «эмоционально воздействуют на человека» и люди после их просмотра «часто со слезами на глазах выходят из кинотеатров».