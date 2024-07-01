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В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы

В Анталье с началом туристического сезона аэропорт перестал справляться с обработкой рейсов: самолеты часами ждут на взлетной полосе и в воздухе, а диспетчеры выдвигают требования к властям и требуют снизить нагрузку
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе — в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово — почти на пять часов.

Начался туристический сезон, да и до него международный терминал в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров, напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. «Важно понимать, что это касается не только российских рейсов», — добавила она.

В «Аэрофлоте» сообщили РБК, что рейсы авиакомпании в и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

РБК направил запрос в аэропорт Антальи, а также в авиакомпании «Победа», Turkish Airlines, «Уральские авиалинии».

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Фото:ot.sun / Fotodom / Shutterstock

Два дня назад, 29 июня, аэропорт Антальи обслужил 1146 рейсов, более 1 тыс. пришлось на международные перелеты, пассажиропоток в тот день превысил 209 тыс. человек. Это количество стало рекордом, сказал министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу и отметил, что трафик постоянно растет.

Диспетчеры вынуждены прилагать дополнительные усилия по своей инициативе, чтобы не допустить масштабных задержек, объясняли в профсоюзе транспортных работников. Члены организации в начале июня на десять дней отказались от таких переработок, что на 50% повысило долю задержанных самолетов, а аэропорт стал первым в мире по продолжительности ожидания бортов на взлетно-посадочной полосе и в воздухе. Рейсы задерживаются в среднем на 3–14 часов. Профсоюз повторил свою акцию с 20 по 30 июня, чтобы убедить власти соблюдать их требования о соблюдении прав диспетчеров.

Анталья популярна у россиян — в мае туристы из России заняли первое место среди всех иностранцев (491 тыс.), впервые с января опередив немцев (434,6 тыс.), на третьем месте — Великобритания со 185 тыс.

Российский турпоток вырос по сравнению с прошлым маем на четверть. Всего в Анталью за месяц прибыли 3,95 млн иностранных туристов, что на 16% больше результатов за май 2023-го.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анталья Турция АТОР Майя Ломидзе
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