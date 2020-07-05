В России за сутки выявили 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19
За последние 24 часа в России зафиксировали 6736 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По его данным, случаи заражения были выявлены в 84 российских регионах. Ни единого случая не обнаружили лишь в Чукотском автономном округе. 29,8% от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заболевших составил 2%, отметили в штабе.
Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:
- Москва — 650;
- Московская область — 287;
- Санкт-Петербург — 275;
- Ханты-Мансийский автономный округ — 272;
- Свердловская область — 266;
- Иркутская область — 241;
- Нижегородская область — 217;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 187;
- Архангельская область — 170;
- Воронежская область — 148.