В России за сутки выявили 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19

Суточный прирост заболевших составил 2%. Заразившихся инфекцией не выявили лишь в одном регионе страны

Фельдшер скорой медицинской помощи ждет больного перед госпитализацией (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

За последние 24 часа в России зафиксировали 6736 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, случаи заражения были выявлены в 84 российских регионах. Ни единого случая не обнаружили лишь в Чукотском автономном округе. 29,8% от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заболевших составил 2%, отметили в штабе.

Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом: