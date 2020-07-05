В России за сутки выявили 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля Общество, 11:36 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 11:31 В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД Общество, 11:31 Время не лечит: как COVID-19 поставил на паузу инновационные проекты Pro, 11:28 Чек-лист для Горного Алтая: 5 мест, которые стоит посетить Стиль, 11:19 «Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина Крипто, 11:16 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 10:45 За сутки в России от COVID-19 умерли 134 человека Общество, 10:41 В Москве выявили 650 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 10:38 В России за сутки выявили 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19 Общество, 10:37 Собянин оценил вложенные в развитие Новой Москвы средства в 1,5 трлн руб. Бизнес, 10:27 В Москве от коронавируса за сутки вылечился 561 человек Общество, 10:22 Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России Общество, 10:21 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 10:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19

Суточный прирост заболевших составил 2%. Заразившихся инфекцией не выявили лишь в одном регионе страны
Фельдшер скорой медицинской помощи ждет больного перед госпитализацией
Фельдшер скорой медицинской помощи ждет больного перед госпитализацией (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

За последние 24 часа в России зафиксировали 6736 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, случаи заражения были выявлены в 84 российских регионах. Ни единого случая не обнаружили лишь в Чукотском автономном округе. 29,8% от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заболевших составил 2%, отметили в штабе.

За сутки в России от COVID-19 умерли 134 человека
Общество
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:

  • Москва — 650;
  • Московская область — 287;
  • Санкт-Петербург — 275;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 272;
  • Свердловская область — 266;
  • Иркутская область — 241;
  • Нижегородская область — 217;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 187;
  • Архангельская область — 170;
  • Воронежская область — 148.

Всего в России выявлен 681 251 случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За минувшие сутки в России полностью выздоровел 3871 человек. В общей сложности в стране выздоровели 450 750 человек. Под медицинским наблюдением остаются 280 347 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено более 21 млн лабораторных исследований на коронавирус, включая 317 тыс. за последние сутки.

В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, заболеваемость
Материалы по теме
В Москве от коронавируса за сутки вылечился 561 человек
Общество
В России провели более 21 млн тестов на коронавирус
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter