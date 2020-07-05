За сутки в России от COVID-19 умерли 134 человека

Наибольшее число смертей зафиксировали в Санкт-Петербурге — 42. В Москве и Московской области скончались 24 и 11 пациентов соответственно

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

За минувшие сутки в России скончались 134 человека с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Зафиксировано 134 летальных исхода», — говорится в сообщении.

Наибольшее число жертв за последние 24 часа выявили в Санкт-Петербурге. Там из-за вируса скончались 42 пациента. Двузначное число жертв также было зафиксировано в Москве (24) и Подмосковье (11).

В остальных регионах, в которых были зафиксированы летальные исходы, умерли менее десяти человек. В частности, в Новосибирской области скончались семь человек, в Свердловской области — пятеро, в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе — по четыре человека, во Владимирской, Тверской, Тульской, Омской, Амурской областях и Чувашии — по три человека.