Адвокат раскрыл суть претензий к основателю «Домашних денег»

По словам защитника, речь идет о сделках 2012 года. Тогда, как подозревает следствие, Евгений Бернштам ввел в заблуждение нескольких вкладчиков, с которыми компания в итоге не смогла расплатиться

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Обвинения следователей в мошенничестве в отношении основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама касаются событий 2012 года. Об этом рассказал Forbes адвокат Бернштама Вадим Богдан.

В основе обвинений лежат показания менеджмента компании, а также клиентов организации, сообщил защитник. По его словам, следствие полагает, что в 2012 году Бернштам ввел в заблуждение нескольких вкладчиков, заключив с ними договоры. В итоге компания не смогла с ними расплатиться.

Богдан добавил, что на тот момент «Домашние деньги» работали и прошли все аудиторские проверки. Адвокат добавил, что его подзащитный своей вины не признает. «В любом случае деньги вкладчикам должна была компания, а не лично мой доверитель», — сказал защитник, добавив, что решение об аресте Бернштама будет обжаловано.

В пятницу Кузьминский суд Москвы отправил Бернштама под арест на 16 суток. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сумму ущерба, вменяемую основателю «Домашних денег», адвокат назвать затруднился.