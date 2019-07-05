Кремль назвал прерогативой спецслужб проверку данных из статьи Голунова

У них была возможность ознакомиться с расследованием журналиста, заявил пресс-секретарь президента. В своем расследовании Голунов писал о связи начальства ГБУ «Ритуал» с сотрудниками ФСБ

Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле ознакомились с материалом журналиста «Медузы» Ивана Голунова о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Также возможность ознакомиться с этим материалом была и в упомянутых специальных службах, поэтому информация доступна для всех. А что касается дальнейших действий, то, наверное, это уже прерогатива тех самых ведомств», — ответил он на вопрос журналистов, планируют ли власти проводить проверку из-за содержания статьи.

В расследовании Голунов пишет о том, что в 2015–2016 годах произошел передел рынка ритуальных услуг Москвы. ГБУ «Ритуал» возглавил выходец из МВД Артем Екимов, затем начали менять заведующих кладбищами — как правило, ими становились выходцами из Ставропольского края. Первым замглавы «Ритуала» стал бизнесмен Валериан Мазараки, а несколько контрактов от «Ритуала» выиграла женщина, связанная с женой брата Мазараки.

Кроме того, журналист называет Екимова другом помощника главы московского управления ФСБ Марата Медоева. Семьи Медоевых и Мазараки близки, также говорится в расследовании Голунова. Кроме того, Мазараки может быть связан с родственниками главы управления ФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева, написал Голунов.