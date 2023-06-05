Ульяновский губернатор сообщил о десятках отравившихся сидром в области

Из-за отравления напитком «Мистер сидр» пострадали 22 жителя Ульяновска и Димитровграда, 8 из них умерли, сообщил Русских. Он призвал предпринимателей прекратить продажу сидра. Еще две женщины умерли в Самарской области

Фото: МВД России по Ульяновской области

По последним данным, в Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали 22 жителя Димитровграда и Ульяновска, из них 8 человек умерли, сообщил глава региона Алексей Русских в телеграм-канале. Ранее говорилось о 14 случаях отравления.

«Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита», — написал он.

Русских уточнил, что, по предварительной информации, люди отравились напитком «Мистер сидр», произведенный в Самарской области. Он продавался на розлив, в регион сидр привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранительные органы занимаются его изъятием на территории Ульяновской области.

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