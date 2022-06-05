Патриарх Кирилл предложил включить основы православия в программу школ
Православная церковь должна вести диалог с системой образования, чтобы в общеобразовательных школах детям преподавали основы православия. Об этом заявил патриарх Кирилл, передает БелТА. Патриарх приехал в Белоруссию на празднование 1030-летия православия в этой стране.
«Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ», — подчеркнул глава РПЦ.
По его словам, в сердцах молодежи в особенности необходимо укреплять «великий дар православной веры», поскольку подрастающее поколение находится под воздействием современного информационного потока, в то время как у него еще не выработалось критическое отношение к информации из интернета.
В России в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в четвертом классе школьникам преподают «Основы религиозных культур и светской этики». Родители могут выбрать один из шести модулей, который будут изучать их дети: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.
В марте департамент образования и науки Москвы организовал встречу для учителей московских школ, темой которой были события, связанные с военной операцией России на Украине. Представитель МИДа Мария Захарова и главный редактор RT Маргарита Симоньян говорили о борьбе с фейками. Так, Симоньян сообщила о массовом распространении фейков в том числе через соцсети Facebook и Instagram. Среди «нормальных» соцсетей она привела в пример «ВКонтакте», Telegram и «Яндекс.Дзен».
28 февраля Захарова выступала перед учителями истории и обществознания. Тогда педагогам объяснили позицию МИДа по военной операции на Украине и обсуждали возможные ответы на вопросы, которые учителям задают школьники.
В середине апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в федеральный проект «Развитие образования», которые предусматривают обеспечение школ госсимволикой для внедрения практики еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников.
По мнению Кравцова, это послужит формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
С 1 сентября 2021 года в России вступили в силу поправки о патриотическом воспитании в школах. Они закрепляют, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.