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Кабмин выделит почти 1 млрд руб. на закупку госсимволов в школы

Российское правительство направит регионам около 1 млрд руб. на закупку флагов и других государственных символов в школы, сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

В документе говорится, что деньги будут выделены из бюждета в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Субсидии получит 31 регион, самую большую сумму — Дагестан (около 107,5 млн руб.). Следом идут Нижегородская (почти 75,9 млн руб.) и Челябинская области (55,2 млн руб.).

Кравцов предложил укрепить патриотизм в школах регулярным поднятием флага
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. По мнению министра, это будет способствовать «формированию чувства патриотизма» у подрастающего поколения. При этом в некоторых регионах занятия стали начинаться с поднятия флага под исполнение гимна уже в апреле.

В сентябре прошлого года в силу также вступили поправки в закон об образовании, которые закрепили тезисы о том, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, старшему поколению, традициям и окружающей среде.

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Теги
правительство флаг гимн Герб России регионы школы
Материалы по теме
В школах в нескольких регионах начали поднимать флаг перед занятиями
Общество
С 1 сентября неделю в школах будут начинать с гимна и поднятия флага
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