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МВД отказалось от новых знаков для обозначения камер на дорогах

С предложением ввести знаки «Зона автоматического контроля» выступили в ОНФ. Общественники предложили устанавливать их в населенных пунктах за 150–300 м до камеры, за городом — за 300–500 м
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МВД отвергли предложение ввести новые знаки, предупреждающие о мобильных и стационарных камерах и об окончании зоны автоматического контроля. Об этом со ссылкой на ответ первого замглавы ведомства Александра Горового сообщил «Коммерсантъ».

С таким предложением в МВД в середине мая обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) — члены рабочей группы «Защита прав автомобилистов», в которую входят «Синие ведерки», Общество защиты прав автомобилистов и независимые юристы.

Речь шла о знаке «Зона автоматического контроля» для обозначения мест расположения мобильных и стационарных камер. Этот знак общественники предложили устанавливать в населенных пунктах за 150–300 м до камеры, за городом — за 300–500 м. Кроме того, в ОНФ выступили за введение еще одного знака — «Конец зоны автоматического контроля», который должен устанавливаться через 50–100 м после границы зоны. Его предложили ставить на участках дорог, где камеры измеряют среднюю скорость.

Указанные предложения «не корреспондируются» с методикой, утвержденной правительством в конце 2019 года, заявил Горовой. Речь идет о рекомендательном документе, разработанном Минтрансом и ГИБДД, согласно которому дорожные знаки должны сообщать о камерах за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–300 м за городом.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Введение же знаков, которые будут действовать на участке дороги и обозначать начало и конец зоны контроля камер, не соответствует Венской конвенции о дорожных знаках 1968 года, отметил Горовой. «Зональные знаки применяют для обозначения зон ограничений, запрещений или предписаний», — пояснил он, указав, что предложенные ОНФ указатели информационные.

Предложение же обозначить «конструктивные особенности и принципы работы» камер, такие как измерение средней скорости, в МВД назвали «необоснованным и избыточным».

Сейчас камеры на дорогах обозначаются знаком 8.23 «Фотовидеофиксация».

В июне 2019 года президент Владимир Путин заявил, что комплексы «не нужно на опасных участках специально скрывать и прятать». Это попросту подводит водителей под штрафы, а не служит цели установки видеокамер фиксации — снижению аварийности и сохранению жизней людей, пояснил он, поручив подготовить новую систему обозначения.

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В марте ГИБДД предложила ввести новый знак, который будет устанавливаться за 150–300 м до зоны контроля вне населенного пункта, а в населенном пункте — на въезде в него, таким образом повторив, по сути, правительственные рекомендации, пишет «Коммерсантъ». К этим поправкам в Правила дорожного движения ОНФ предложил свои идеи, однако МВД отказалось от них, сообщив, что общественное обсуждение документа уже завершено. Однако, по словам главы рабочей группы «Защита прав автомобилистов» ОНФ, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, предложенное МВД решение не изменит «конфликтную ситуацию с камерами» и поручение президента «будет выполнено формально».

Автор: Виктория Полякова
Теги: дорожные камеры, МВД, превышение скорости
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