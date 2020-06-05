МВД отказалось от новых знаков для обозначения камер на дорогах

С предложением ввести знаки «Зона автоматического контроля» выступили в ОНФ. Общественники предложили устанавливать их в населенных пунктах за 150–300 м до камеры, за городом — за 300–500 м

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МВД отвергли предложение ввести новые знаки, предупреждающие о мобильных и стационарных камерах и об окончании зоны автоматического контроля. Об этом со ссылкой на ответ первого замглавы ведомства Александра Горового сообщил «Коммерсантъ».

С таким предложением в МВД в середине мая обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) — члены рабочей группы «Защита прав автомобилистов», в которую входят «Синие ведерки», Общество защиты прав автомобилистов и независимые юристы.

Речь шла о знаке «Зона автоматического контроля» для обозначения мест расположения мобильных и стационарных камер. Этот знак общественники предложили устанавливать в населенных пунктах за 150–300 м до камеры, за городом — за 300–500 м. Кроме того, в ОНФ выступили за введение еще одного знака — «Конец зоны автоматического контроля», который должен устанавливаться через 50–100 м после границы зоны. Его предложили ставить на участках дорог, где камеры измеряют среднюю скорость.

Указанные предложения «не корреспондируются» с методикой, утвержденной правительством в конце 2019 года, заявил Горовой. Речь идет о рекомендательном документе, разработанном Минтрансом и ГИБДД, согласно которому дорожные знаки должны сообщать о камерах за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–300 м за городом.