На Урале лишили права проповедовать отрицавшего коронавирус священника

Здание Екатеринбургской епархии. (Фото: ekaterinburg-eparhia.ru)

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви лишила права проповедовать заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание E1.RU, ранее священник высказался против рекомендаций властей не ходить в храм во время пандемии COVID-19, а также усомнился в самом существовании вируса.

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга», — заявил священник на проповеди 25 апреля. Сергий также назвал эпидемию коронавируса в России «несуществующей», писало издание. Кроме того, священник говорил, что любой посягающий на закрытие храмов «будет проклят».