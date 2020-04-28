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Пандемия коронавируса ,  
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Билл Гейтс назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше, чем через один или два года. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Figaro.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года», — сказал он.

Гейтс отметил, что впоследствии люди все равно будут очень обеспокоены возможностью заразиться и радикально поменяют свое поведение. По его словам, подобная ситуация продлится до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцина «сделали риск смертельного исхода остаточным».

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Общество
Билл Гейтс

По мнению Гейтса, сейчас настало время для сотрудничества, а не для «поспешного осуждения» Китая.

В конце февраля Билл Гейтс сравнил скорость распространения коронавируса с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года, от которого в XX веке умерли более 50 млн человек по всему миру. По его словам, риск летального исхода от COVID-19 составляет 1%, что в несколько раз выше, чем в случае типичного сезонного гриппа. Риск такого исхода во время пандемии «испанки» составлял 2%.

По его словам, чтобы победить пандемию коронавируса, властям государств и бизнес-сообществу нужно выделить миллиарды долларов на разработку вакцин.

По данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, свыше 211 тыс. человек умерли. На первом месте по количеству зараженных находятся США, где выявили более 988 тыс. заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Билл Гейтс, коронавирус
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