Билл Гейтс назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше, чем через один или два года. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Figaro.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года», — сказал он.

Гейтс отметил, что впоследствии люди все равно будут очень обеспокоены возможностью заразиться и радикально поменяют свое поведение. По его словам, подобная ситуация продлится до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцина «сделали риск смертельного исхода остаточным».

По мнению Гейтса, сейчас настало время для сотрудничества, а не для «поспешного осуждения» Китая.