В городе Дегтярск под Екатеринбургом ввели режим ЧС после снегопада

В Дегтярске и других городах после снегопада в ночь на 4 мая начались перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Всего в Свердловской области без света остаются 20 тыс. человек

Фото: МЧС России

В Дегтярске в Свердловской области ввели режим ЧС после накрывшего город прошлой ночью снегопада, сообщается на сайте дегтярской администрации. В городе из-за непогоды наблюдаются проблемы со светом, теплом и водой.

«В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. ️На 6 мая приостановлен образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города. Продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев», — сказано в сообщении.

Снегопад прошел в Дегтярске и окрестных районах в ночь на 4 мая. Налипание снега и падение деревьев привели к обрыву проводов. После этого в Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах и других населенных пунктах произошло отключение света. По данным местного портала e1.ru на утро 5 мая, в некоторых районах Екатеринбурга, Дегтярске, Ревде, Асбесте, поселках Рудном и Крылатовском и еще более чем пяти населенных пунктах по-прежнему есть проблемы с электроснабжением.

Минэнерго в то же время оценило число находящихся без света потребителей в регионе в 41 тыс. человек. Вечером 5 мая ведомство сообщило, что в области остаются обесточенными 20 тыс. человек.