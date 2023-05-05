«Коммерсантъ»: СК возбудил дело против профессора РАО Волосовец за растраты на саму себя

«Коммерсантъ» узнал о деле против профессора РАО за растраты на саму себя

СК заподозрил профессора РАО Волосовец в особо крупных растратах, узнал «Коммерсантъ». По версии следствия, она выписывала себе премии, оплачивала собственные научные труды и даже сдала в аренду институту личный BMW

Татьяна Волосовец (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

СК заподозрил профессора Российской академии образования (РАО) Татьяну Волосовец, руководившую двумя институтами по изучению проблем детства и семьи, в растрате государственных средств в крупном размере и возбудил против нее несколько уголовных дел, узнал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Волосовец как минимум дважды совершила особо крупные растраты государственных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а еще одно уголовное дело против нее пока считается просто крупной растратой и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК.

СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и воспитания. Следствию удалось установить, что, возглавляя институт, Волосовец активно пользовалась должностными привилегиями.

Так, в 2018 году она выписала себе так называемые стимулирующие премии на общую сумму 82,4 тыс. руб., а став и.о. директора института в 2019 году, незаконно вознаградила себя и ближайших подчиненных на общую сумму более 1 млн руб. К концу того же года, профессор, по версии следствия, стала брать у института подряды на выполнение научных работ по изучению проблем детства в рамках госзадания и сама же себе их оплачивать. Помимо этого, как полагают следователи, Волосовец сдала в аренду организации свой личный BMW 420d, который она использовала в личных целях.

Какие суммы были истрачены институтом на научные изыскания профессора в области педагогики и аренду ее автомобиля, следствие еще подсчитывает, отмечает «Коммерсантъ».

Волосовец родилась в 1965 году в Таганроге. В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «специальная педагогика» (логопедия), затем стала доцентом кафедры логопедии МГПУ. С 2002 по 2004 год — начальник Управления специального образования Министерства образования Российской Федерации. Позже работала в структурах МИД и в РУДН. В 2008 году возглавила «Институт психолого-педагогических проблем детства» при РАО. Также она является координатором «Российско-фламандского сотрудничества в области образования».

В декабре прошлого года бывшего начальника отдела Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслана Фейзбу также обвинили в растрате в особо крупном размере и объявили в международный розыск. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Фейзба — фигурант уголовного дела в отношении директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица, арестованного ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб, следствие против него еще идет.

В конце декабря 2020 года ФСБ сообщила о выявлении схемы хищения государственных средств в РАНХиГС. В спецслужбе сообщили, что пресекли «противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС». Силовики пояснили, что сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По этому факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения и штраф).

При получении денег от подчиненных с поличным была задержана декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Лефортовский суд ее отправил под домашний арест.