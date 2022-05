Три человека погибли в результате нападения на прохожих под Тель-Авивом

Очевидцы сообщили, что на горожан напали двое мужчин, у одного было огнестрельное оружие, у второго — топор или большой нож. В этот день в Израиле празднуется День независимости государства

Три человека погибли, еще несколько получили серьезные ранения во время атаки в городе Эльад примерно в 20 км от Тель-Авива, сообщают The Times of Israel и The Jerusalem Post. 5 мая в Израиле празднуется день независимости.

По данным The Times of Israel, до девяти человек были ранены во время нападения. Как минимум один в критическом состоянии, еще двое получили серьезные ранения.

Как пишет издание со ссылкой на представителей полиции, очевидцы сообщили о двух мужчинах, напавших на прохожих в городском парке. Один из них был с огнестрельным оружием, второй — с топором или большим ножом. The Jerusalem Post уточняет, что мужчины напали на горожан в двух разных местах.

Полиция начала их поиски. Вдоль дорог выставлены наряды полицейских, также правоохранители привлекли вертолет для поисков автомобиля, который видели уезжающим от места атаки.

День независимости Израиля отмечают в годовщину со времени провозглашения государства Израиль в 1948 году. Празднование начинается вечером и заканчивается вечером следующего дня, сопровождаясь гуляниями и фейерверками.

За последние полтора месяца в Израиле произошел ряд нападений.