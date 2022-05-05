Три человека погибли в результате нападения на прохожих под Тель-Авивом
Три человека погибли, еще несколько получили серьезные ранения во время атаки в городе Эльад примерно в 20 км от Тель-Авива, сообщают The Times of Israel и The Jerusalem Post. 5 мая в Израиле празднуется день независимости.
По данным The Times of Israel, до девяти человек были ранены во время нападения. Как минимум один в критическом состоянии, еще двое получили серьезные ранения.
Как пишет издание со ссылкой на представителей полиции, очевидцы сообщили о двух мужчинах, напавших на прохожих в городском парке. Один из них был с огнестрельным оружием, второй — с топором или большим ножом. The Jerusalem Post уточняет, что мужчины напали на горожан в двух разных местах.
Полиция начала их поиски. Вдоль дорог выставлены наряды полицейских, также правоохранители привлекли вертолет для поисков автомобиля, который видели уезжающим от места атаки.
День независимости Израиля отмечают в годовщину со времени провозглашения государства Израиль в 1948 году. Празднование начинается вечером и заканчивается вечером следующего дня, сопровождаясь гуляниями и фейерверками.
За последние полтора месяца в Израиле произошел ряд нападений.
- 22 марта в результате атаки в городе Беэр-Шева погибли четыре человека. Мужчина ударил ножом женщину на заправке, после чего сел в машину и сбил велосипедиста. Затем он напал на прохожих.
- 27 марта неизвестные с огнестрельным оружием напали на горожан в Хадере, двое скончались, шестеро получили ранения. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
- 29 марта в двух израильских городах — Бней-Браке и Рамат-Гане — неизвестный открыл стрельбу, пять человек погибли. Сотрудники Службы безопасности Израиля заявили, что стрельбу открыл палестинец с Западного берега реки Иордан.
- 6 апреля в центре Тель-Авива произошла стрельба, два человека погибли, еще восемь были ранены. Стрелявшего ликвидировали на следующий день в районе города Яффо.
- 9 апреля неизвестные обстреляли кафе в городе Рахат, пять человек пострадали.