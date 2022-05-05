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Три человека погибли в результате нападения на прохожих под Тель-Авивом

Очевидцы сообщили, что на горожан напали двое мужчин, у одного было огнестрельное оружие, у второго — топор или большой нож. В этот день в Израиле празднуется День независимости государства

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Три человека погибли, еще несколько получили серьезные ранения во время атаки в городе Эльад примерно в 20 км от Тель-Авива, сообщают The Times of Israel и The Jerusalem Post. 5 мая в Израиле празднуется день независимости.

По данным The Times of Israel, до девяти человек были ранены во время нападения. Как минимум один в критическом состоянии, еще двое получили серьезные ранения.

Как пишет издание со ссылкой на представителей полиции, очевидцы сообщили о двух мужчинах, напавших на прохожих в городском парке. Один из них был с огнестрельным оружием, второй — с топором или большим ножом. The Jerusalem Post уточняет, что мужчины напали на горожан в двух разных местах.

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Полиция начала их поиски. Вдоль дорог выставлены наряды полицейских, также правоохранители привлекли вертолет для поисков автомобиля, который видели уезжающим от места атаки.

День независимости Израиля отмечают в годовщину со времени провозглашения государства Израиль в 1948 году. Празднование начинается вечером и заканчивается вечером следующего дня, сопровождаясь гуляниями и фейерверками.

Спецслужбы Израиля ликвидировали стрелявшего в Тель-Авиве
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Фото:Amir Levy / Getty Images

За последние полтора месяца в Израиле произошел ряд нападений.

  • 22 марта в результате атаки в городе Беэр-Шева погибли четыре человека. Мужчина ударил ножом женщину на заправке, после чего сел в машину и сбил велосипедиста. Затем он напал на прохожих.
  • 27 марта неизвестные с огнестрельным оружием напали на горожан в Хадере, двое скончались, шестеро получили ранения. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
  • 29 марта в двух израильских городах — Бней-Браке и Рамат-Гане — неизвестный открыл стрельбу, пять человек погибли. Сотрудники Службы безопасности Израиля заявили, что стрельбу открыл палестинец с Западного берега реки Иордан.
  • 6 апреля в центре Тель-Авива произошла стрельба, два человека погибли, еще восемь были ранены. Стрелявшего ликвидировали на следующий день в районе города Яффо.
  • 9 апреля неизвестные обстреляли кафе в городе Рахат, пять человек пострадали.
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Мария Лисицына Мария Лисицына
Израиль вооруженное нападение
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