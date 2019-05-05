Загоревшийся в Шереметьево лайнер приземлился со второй попытки

Загоревшийся в Шереметьево лайнер приземлился со второй попытки

Из-за сложных метеоусловий в районе Шереметьево лайнер «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, смог совершить посадку только со второго захода. При посадке его охватил огонь, спасатели продолжают разбирать обломки

Фото: РИА Новости

Лайнер Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в Шереметьево, смог сесть только со второй попытки. При посадке у него подломились стойки шасси, сообщил РБК источник в Росавиации.

«RRJ после взлета в Мурманск из Шереметьево доложил о проблемах со связью, запросил возвращение в SVO. Метеоусловия сложные, с первого раза он не зашел, зашел со второго. После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — рассказал РБК источник.

Источник, близкий к авиавластям, подтвердил РБК, что по меньшей мере один человек погиб. «Про другие жертвы пока говорить преждевременно. Спасатели находятся в разрушенной хвостовой части самолета, ведут поиски», — сказал он.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что хвостовая часть лайнера оказалась полностью уничтожена огнем.