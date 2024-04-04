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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Задержания ФСБ трех новых подозреваемых по делу «Крокуса». Видео

ФСБ опубликовала кадры задержания еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Задержания ФСБ трех новых подозреваемых по делу «Крокуса». Видео
Video

Сотрудники ФСБ задержали еще троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске.

По версии службы, двое перевозили деньги для покупки оружия и транспорта, а третий вербовал пособников атаки и участвовал в финансировании ее исполнителей.

Ранее по делу задержали 12 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей нападения. Десять человек по делу «Крокуса» суды уже отправили под арест.

ФСБ задержала троих новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Теги
«Крокус Сити Холл» задержание теракт подозреваемые
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