СБУ обвинила экс-директора «Антонова» в халатности из-за утраты «Мрии»

Экс-директора «Антонова» подозревают в том, что он не дал команду эвакуировать «Мрию» в конце февраля прошлого года в Германию. В итоге Ан-225 был уничтожен на аэродроме Гостомель под Киевом после начала спецоперации

Госпредприятие «Антонов» (Фото: SBUkr / Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новое подозрение экс генеральному директору госпредприятия «Антонов» в связи с уничтожением самолета Ан-225 «Мрия» (с укр. «мечта»), сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным источников «РБК Украина», речь идет о Сергее Бычкове, которого уволили в апреле прошлого года. В начале марта 2023-го его задержали и выдвинули первое подозрение из-за «Мрии», которая была уничтожена в конце февраля прошлого года на аэродроме Гостомель под Киевом после начала российской спецоперации.

«Установлено, что в начале прошлого года руководитель госпредприятия должен был организовать своевременную эвакуацию воздушного судна <...> в аэропорт в городе Лейпциг в Германии. <...> Гендиректор компании не дал соответствующее указание об эвакуации «Мрии» за границу», — говорится в сообщении ведомства.

СБУ отмечает, что самолет в это время находился «в надлежащем техническом состоянии» и его можно было направить в Германию.

При этом концерн «Укроборонпром», сообщая об утрате «Мрии», указывал, что утром 24 февраля самолет находился на ремонте, у него сняли один из двигателей и улететь он не мог, хотя «соответствующие команды были даны».

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» разработали в ОКБ им. О. К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. Это был единственный в мире летный экземпляр Ан-225.

Общий ущерб из-за уничтожения самолета составил 8,4 млрд грн (18 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации), отмечает СБУ. Еще 42 млн грн (90 млн руб.) было потеряно, так как бывший директор «Антонова» не продлил договор страхования «Мрии».

Бычкова подозревают по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). По ней предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Это уже второе дело в отношении экс-директора, первое завели по ч. 2 ст. 114–1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий), по ней ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В данном случае Бычкова подозревают в недопуске бойцов ВСУ на аэродром Гостомель: в январе—феврале прошлого года чиновники «прямо запретили» украинским военнослужащим возводить укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме, заявили в СБУ. Помимо Бычкова в рамках расследования задержали начальника подразделения по авиабезопасности.