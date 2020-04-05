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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

Минздрав посоветовал выдать маски и перчатки сотрудникам, которые обязаны на работе контактировать с большим количеством людей. Рекомендации касаются в том числе полицейских, продавцов и кассиров общественного транспорта
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается на сайте министерства.

Такие работники обязаны носить во время смены медицинские маски и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиком. Среди профессий, где необходимы средства защиты, Минздрав назвал служащих МВД, продавцов в магазинах и аптеках, кассиров общественного транспорта и сотрудников госуслуг.

«Вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы», — уточняется в сообщении.

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Бизнес

Ранее СМИ сообщили, что власти обсуждали проблему нехватки на промышленных предприятиях России защитных средств и тестов на коронавирус, в том числе их недостаточно в моногородах и вахтовых поселках. При этом в правительстве считают необходимой массовую проверку служащих этих предприятий для предотвращения распространения заболевания.

После этого был принят и вступил в силу закон, позволяющий правительству устанавливать правила регистрации медицинских изделий во время ЧС. Бизнесмены надеются, что с его помощью власти сократят сроки необходимой регистрации для средств индивидуальной защиты и медпрепаратов из-за рубежа, уточнил источник РБК.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Громова Анна
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