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В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

Сначала 64-летний житель Веневского района открыл огонь по находившимся рядом охотникам, а затем начал стрелять по полицейским, приехавшим на место происшествия. В его доме обнаружили незарегистрированное оружие и муляж гранаты
Фото: Росгвардия

В Веневском районе Тульской области задержали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по региону.

По сотрудникам правоохранительных органов 64-летний местный житель начал стрелять, когда те приехали на вызов. Полиция прибыла после того, как этот же мужчина открыл стрельбу по охотникам. Затем стрелок заперся в своем доме и угрожал сотрудникам правоохранительных органов во время переговоров.

Задержанный мужчина был несколько раз судим. Из его дома изъяли оружие, «схожее» с гладкоствольным ружьем и винтовку, боеприпасы и муляж гранаты, сообщает Росгвардия. Лицензии, как отметили в ведомстве, у него не было.

В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых человек
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Издание «Тульские новости» со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД пишет, что житель областной деревни был пьян, когда начал стрелять в сторону находившихся неподалеку охотников.

В ночь на 5 апреля в поселке Елатьма под Рязанью мужчина застрелил пятерых человек.  СК завел уголовное дело п. «а» ч.2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). По данным следствия, убийство произошло из-за бытового конфликта. Мужчина вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами. Они вступили в словесную перепалку с ним, в итоге мужчина достал свое зарегистрированное ружье, вышел и расстрелял их.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: стрельба, Тульская область, Росгвардия
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