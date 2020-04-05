В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

Сначала 64-летний житель Веневского района открыл огонь по находившимся рядом охотникам, а затем начал стрелять по полицейским, приехавшим на место происшествия. В его доме обнаружили незарегистрированное оружие и муляж гранаты

Фото: Росгвардия

В Веневском районе Тульской области задержали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по региону.

По сотрудникам правоохранительных органов 64-летний местный житель начал стрелять, когда те приехали на вызов. Полиция прибыла после того, как этот же мужчина открыл стрельбу по охотникам. Затем стрелок заперся в своем доме и угрожал сотрудникам правоохранительных органов во время переговоров.

Задержанный мужчина был несколько раз судим. Из его дома изъяли оружие, «схожее» с гладкоствольным ружьем и винтовку, боеприпасы и муляж гранаты, сообщает Росгвардия. Лицензии, как отметили в ведомстве, у него не было.

Издание «Тульские новости» со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД пишет, что житель областной деревни был пьян, когда начал стрелять в сторону находившихся неподалеку охотников.