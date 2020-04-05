В Новой Москве произошел пожар около строящейся инфекционной больницы

Загорелись палатки в Вороновском поселении, где находится стройка больницы. Погиб один человек

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар площадью 90 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошло возгорание трех палаток. Ликвидация пожара была в 9:10. К сожалению, один человек погиб», — рассказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что возгорание произошло на стройке инфекционной больницы. Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что пожар произошел на стройплощадке вблизи медучреждения между деревнями Бабенки и Голохвастово.

Впоследствии «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе московского главка МЧС, что загорелись палатки в Вороновском поселении, где находится стройка больницы.