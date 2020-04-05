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Пандемия коронавируса ,  
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В Новой Москве произошел пожар около строящейся инфекционной больницы

Загорелись палатки в Вороновском поселении, где находится стройка больницы. Погиб один человек
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар площадью 90 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошло возгорание трех палаток. Ликвидация пожара была в 9:10. К сожалению, один человек погиб», — рассказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что возгорание произошло на стройке инфекционной больницы. Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что пожар произошел на стройплощадке вблизи медучреждения между деревнями Бабенки и Голохвастово.

Впоследствии «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе московского главка МЧС, что загорелись палатки в Вороновском поселении, где находится стройка больницы.

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Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что очаг пожара находился в районе печки-буржуйки в палатке рабочих. «Будет установлено, была ли она неисправна или ее неправильно эксплуатировали», — отметил он.

«Причина уточняется», — заявили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС в ответ на вопрос о причине возгорания.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Новой Москве возведут комплекс инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке. Стройку организовали в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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Согласно карте комплекс возводят в около деревень Бабенки и Голохвастово. Он будет располагаться в поселении Вороновское в Троицком административном округе Москвы.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Москве выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в столице составило 3893 человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Александра Хрисанфова, Алена Прохоренко
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