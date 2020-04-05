Пандемия коронавируса , 05 апр, 09:13
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Собянин объяснил туристами вхождении Москвы в группу риска по вирусу
Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Такую ситуацию он объяснил тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
По данным на 4 апреля, в России обнаружили 4731 зараженный коронавирусом, большинство из них (3357) выявили в Москве. Погибли 43 человека, 27 из них — в столице.
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