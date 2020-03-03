Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

Фото: Яков Князев / ТАСС

Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, несовершеннолетний подросток 2 марта в ходе ссоры несколько раз выстрелил из ружья в своего отца. Мужчина получил ранения лица и грудной клетки, в результате чего скончался на месте. По предварительным данным, убийство произошло на фоне неприязненных отношений между отцом и сыном.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку).

Ранее в Костроме полиция задержала подростков, готовивших расстрел одноклассников в своей школе. В ходе обысков у них изъяли компьютеры и телефоны, содержащие переписку с обсуждением планировавшейся акции.