Общество , 03 мар, 12:14
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Подросток застрелил отца в Забайкальском крае
Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
По версии следствия, несовершеннолетний подросток 2 марта в ходе ссоры несколько раз выстрелил из ружья в своего отца. Мужчина получил ранения лица и грудной клетки, в результате чего скончался на месте. По предварительным данным, убийство произошло на фоне неприязненных отношений между отцом и сыном.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку).
Ранее в Костроме полиция задержала подростков, готовивших расстрел одноклассников в своей школе. В ходе обысков у них изъяли компьютеры и телефоны, содержащие переписку с обсуждением планировавшейся акции.