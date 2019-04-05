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Amazon $2 200 (+20,15%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова
Басманный суд арестовал экс-гендиректора АО «РЭС» Сергея Ильичева, обвиняемого в причастности к хищению 4 млрд руб. и участии в преступном сообществе, созданном, по версии следствия, бывшим министром Михаилом Абызовым
Сергей Ильичев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая 2019 года экс-гендиректора АО «РЭС» Сергея Ильичева по делу о мошенничестве и преступном сообществе бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение приняла судья Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

В момент задержания и ареста Абызова и еще четверых фигурантов дела Ильичев находился за границей и был задержан после возвращения в Россию в ночь на 5 апреля.

Свою вину Ильичев не признал, заявив, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

«Обращаю внимание, что я прервал свой отдых и лечение, чтобы досрочно вернуться в Россию. Оперативному сотруднику, который потребовал от меня поменять билеты и срочно приехать, причем не в Новосибирск, а в Москву, я в WhatsApp сбросил свою платежную квитанцию с указанием, когда я возвращаюсь. На момент того разговора у меня была температура 38 [градусов], и потом я еще два дня находился в лихорадке. И все равно я приехал, не завершив лечение, потому что с недоумением узнал из СМИ, что стал фигурантом уголовного дела, и хотел понять, в чем меня обвиняют», — заявил Ильичев в суде.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Адвокаты задержанного просили суд воздержаться от избрания столь суровой меры пресечения, как взятие под стражу, ссылаясь на то, что Ильичев страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении пожилую мать и жену с детьми. В свою очередь, следователь Сергей Степанов настаивал, что, находясь на свободе, Ильичев может скрыться или повлиять на свидетелей.

​Сергей Ильичев был гендиректором АО «РЭС» на протяжении почти десяти лет. Эта компания оказывает услуги по передаче электроэнергии в Новосибирской области и является «дочкой» «Сибэко». В январе 2019 года он покинул свой пост. СМИ связывали это увольнение с подготовкой компании к продаже «МРСК Сибири».

РЭС и «Сибэко» фигурировали в материалах следствия по делу Абызова. По версии Следственного комитета (СК), Абызов и его соучастники обманули акционеров этих компаний, похитили денежные средства, принадлежащие им, и вывели за границу. Общую сумму похищенных средств СК оценил в 4 млрд руб.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Михаил Абызов, Басманный суд
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