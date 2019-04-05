Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

Басманный суд арестовал экс-гендиректора АО «РЭС» Сергея Ильичева, обвиняемого в причастности к хищению 4 млрд руб. и участии в преступном сообществе, созданном, по версии следствия, бывшим министром Михаилом Абызовым

Сергей Ильичев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая 2019 года экс-гендиректора АО «РЭС» Сергея Ильичева по делу о мошенничестве и преступном сообществе бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение приняла судья Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

В момент задержания и ареста Абызова и еще четверых фигурантов дела Ильичев находился за границей и был задержан после возвращения в Россию в ночь на 5 апреля.

Свою вину Ильичев не признал, заявив, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

«Обращаю внимание, что я прервал свой отдых и лечение, чтобы досрочно вернуться в Россию. Оперативному сотруднику, который потребовал от меня поменять билеты и срочно приехать, причем не в Новосибирск, а в Москву, я в WhatsApp сбросил свою платежную квитанцию с указанием, когда я возвращаюсь. На момент того разговора у меня была температура 38 [градусов], и потом я еще два дня находился в лихорадке. И все равно я приехал, не завершив лечение, потому что с недоумением узнал из СМИ, что стал фигурантом уголовного дела, и хотел понять, в чем меня обвиняют», — заявил Ильичев в суде.