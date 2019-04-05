Скрывавшегося за границей фигуранта дела Абызова задержали

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Ильичева, ранее возглавлявшего АО «РЭС». В конце марта Следственный комитет сообщал о его побеге за границу

Сергей Ильичев (Фото: eseti.ru)

Скрывавшийся за границей фигурант дела экс-министра Михаила Абызова Сергей Ильичев задержан, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, Ильичев задержан, СК ходатайствует о его аресте. Следствие предъявило ему обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Следователи настаивают на его аресте до 25 мая.

Сергей Ильичев был гендиректором АО «РЭС» на протяжении почти десяти лет. Эта компания оказывает услуги по передаче электроэнергии в Новосибирской области и является «дочкой» «Сибэко». В январе 2019 года он покинул свой пост. СМИ связывали это увольнение с подготовкой компании к продаже «МРСК Сибири».

РЭС и «Сибэко» фигурировали в материалах следствия по делу Абызова. По версии Следственного комитета, Абызов и его соучастники обманули акционеров этих компаний, похитили денежные средства, принадлежащие им, и вывели за границу. Общую сумму похищенных средств СКР оценил в 4 млрд руб. В то же время, как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, единственный потерпевший по делу — «Алмазювелирэкспорт» — указывал, что потерял от деятельности Абызова только 10 млн руб.