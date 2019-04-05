Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Российские работодатели чаще всего ищут новых сотрудников в сферах производства, строительства и здравоохранения

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

По его словам, к настоящему времени в базе Роструда насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях, из них более 425 тыс. — в сфере производства.

Вуколов отметил, что российские производители в основном нуждаются в специалистах рабочих профессий. Например, более 40 тыс. открытых позиций есть в базе Роструда по вакансии слесаря, 39 тыс. — для монтажников, более 9 тыс. — для сварщиков, на 8 тыс. мест ищут токарей. В здравоохранении также нужно более 58 тыс. врачей различных специализаций и 31,5 тыс. медсестер.

Наиболее привлекательными по уровню зарплаты являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, работа капитана корабля и командира воздушного судна. Также на высокую зарплату могут претендовать те специалисты, которые возьмут на себя обязанности главного технолога винодельческого хозяйства на Кубани.