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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
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Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Российские работодатели чаще всего ищут новых сотрудников в сферах производства, строительства и здравоохранения
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

По его словам, к настоящему времени в базе Роструда насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях, из них более 425 тыс. — в сфере производства.

Вуколов отметил, что российские производители в основном нуждаются в специалистах рабочих профессий. Например, более 40 тыс. открытых позиций есть в базе Роструда по вакансии слесаря, 39 тыс. — для монтажников, более 9 тыс. — для сварщиков, на 8 тыс. мест ищут токарей. В здравоохранении также нужно более 58 тыс. врачей различных специализаций и 31,5 тыс. медсестер.

Общество
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

Наиболее привлекательными по уровню зарплаты являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, работа капитана корабля и командира воздушного судна. Также на высокую зарплату могут претендовать те специалисты, которые возьмут на себя обязанности главного технолога винодельческого хозяйства на Кубани.

«Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тыс. руб. Соискатели, претендующие на позицию «капитан корабля» и «командир воздушного судна», могут подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300 тыс. руб.», — рассказал Вуколов.

Чуть меньше, порядка 200 тыс. руб., работодатели готовы предложить работникам горных предприятий — инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования, а также тем, кто претендует на руководящие позиции в различных сферах деятельности. От 100 тыс. руб. и выше предлагают архитекторам и маркшейдерам. В здравоохранении стоматологи, акушеры-гинекологи и другие врачи могут получать в среднем до 120 тыс. руб., уточнил Вуколов.

Общество
Минтруд назвал наиболее подходящие профессии для быстрого трудоустройства

Иного профиля профессии называли востребованными аналитики портала по поиску работы SuperJob.ru. По их словам, в 2019 году растет спрос на разработчиков мобильных приложений для iOS и Android. Средняя зарплата для таких специалистов в Москве оценивается в 130–140 тыс. руб., максимальная — в 300 тыс. руб. Также эксперты спрогнозировали увеличение спроса на дизайнеров мобильных интерфейсов (UI/UX). Их средняя зарплата составляет 110–120 тыс. руб., максимум — 250 тыс. руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Роструд, рынок труда, трудоустройство, востребованные профессии, Россияне
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