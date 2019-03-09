Минтруд назвал наиболее подходящие профессии для быстрого трудоустройства

В Минтруде России назвали профессии, представители которых могут без труда найти рабочее место при посредничестве службы занятости. Об этом представители министерства рассказали телеканалу RT.

Проще всего будет трудоустроиться работникам сферы здравоохранения — врачам и среднему медперсоналу.

После них в списке значатся специалисты в области строительства, пищевой, текстильной, швейной и деревообрабатывающей промышленности, а также в области электротехники и машиностроения.

Больше сложностей с поиском места работы возникнет у работников служб, занимающихся охраной граждан и собственности.​ Однако дольше всех работу ищут работники, у которых отсутствует необходимая квалификация.​