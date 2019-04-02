Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда России, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии. Об этом сообщает RT, который ознакомился с результатами исследования.

Наиболее высокооплачиваемыми специальностями в институте назвали инженера-мехатроника в автомобилестроении и сварщика дуговой сварки. Им предлагают зарплату от 100 тыс. руб.

Второе место заняли профессии специалиста по операциям на межбанковском рынке и бурильщика шпуров (от 95 тыс. руб.). На третьем месте оказался специалист по потребительскому кредитованию с зарплатой от 85 тыс. руб.

В организации добавили, что такие профессии можно отнести к перспективным, учитывая спрос и уровень зарплаты. В институте также отметили, что работодатели предлагают высокий уровень оплаты труда еще из-за того, что спрос на подобных специалистов превышает предложение.