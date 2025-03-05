НАК раскрыл детали контртеррористической операции в Махачкале

НАК: четыре человека планировали напасть на объект правоохранителей в Махачкале

В столице Дагестана четверо боевиков собирались напасть на объект правоохранительных органов, идет операция по их нейтрализации, в связи с чем был введен режим КТО

Махачкала (Фото: Иван Высочинский / ТАСС)

В Махачкале была выявлена группа из четырех человек, которая планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов, говорится в поступившем в РБК сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

«При попытке их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Прибывшими к месту перестрелки силами правопорядка они были блокированы на окраине поселка Семендер», — сказано в сообщении.

В этом населенном пункте, входящем в состав Махачкалы, ранее был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В НАК заявили, что режим КТО распространен на Кировский район города, к которому относится Семендер.

Из домов, находящихся в зоне проведения операции, эвакуировали жителей, уточнили в НАК.

Режим КТО действует с 0:25. По данным «Интерфакса», силовики окружили один из домов в поселке и готовятся к штурму.

В июне прошлого года в Дагестане произошел крупный теракт, включавший нападения на силовиков, православные храмы и синагоги. Погибли 22 человека, пострадали около 50.

Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, среди них были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Жители Сергокалы говорили РБК, что Омаровы принадлежали к ваххабитам (сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, они принадлежат к суннитской ветви мусульманства).