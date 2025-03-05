 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

НАК раскрыл детали контртеррористической операции в Махачкале

НАК: четыре человека планировали напасть на объект правоохранителей в Махачкале
В столице Дагестана четверо боевиков собирались напасть на объект правоохранительных органов, идет операция по их нейтрализации, в связи с чем был введен режим КТО
Махачкала
Махачкала (Фото: Иван Высочинский / ТАСС)

В Махачкале была выявлена группа из четырех человек, которая планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов, говорится в поступившем в РБК сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

«При попытке их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Прибывшими к месту перестрелки силами правопорядка они были блокированы на окраине поселка Семендер», — сказано в сообщении.

В этом населенном пункте, входящем в состав Махачкалы, ранее был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В НАК заявили, что режим КТО распространен на Кировский район города, к которому относится Семендер.

Из домов, находящихся в зоне проведения операции, эвакуировали жителей, уточнили в НАК.

В Махачкале объявили режим КТО
Общество
Махачкала

Режим КТО действует с 0:25. По данным «Интерфакса», силовики окружили один из домов в поселке и готовятся к штурму.

В июне прошлого года в Дагестане произошел крупный теракт, включавший нападения на силовиков, православные храмы и синагоги. Погибли 22 человека, пострадали около 50.

Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, среди них были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Жители Сергокалы говорили РБК, что Омаровы принадлежали к ваххабитам (сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, они принадлежат к суннитской ветви мусульманства).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Махачкала антитеррористическая операция Дагестан НАК
Материалы по теме
В Махачкале объявили режим КТО
Общество
Трем дагестанцам дали по восемь лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы
Общество
Суд приговорил еще восьмерых за беспорядки в аэропорту Махачкалы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Роспотребнадзор одобрил увеличение штрафов за антисанитарию в квартирахОбщество, 03:13
Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину у ИТМО в ПетербургеОбщество, 02:46
В США опровергли данные о скором подписании сделки по ресурсам с УкраинойПолитика, 02:27
В Белом доме рассказали, для чего Трампу нужен «метод кнута и пряника»Политика, 02:20
НАК раскрыл детали контртеррористической операции в МахачкалеОбщество, 01:45
Макрон поддержал готовность Зеленского к возобновлению переговоров с СШАПолитика, 01:39
В Махачкале объявили режим КТООбщество, 01:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт, 01:01
После удара Одесса осталась без тепла, воды и светаПолитика, 00:49
Bild узнал о планах ФРГ помешать сделке России и США по Nord Stream 2Политика, 00:31
Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию ПобедыПолитика, 00:20
Лукашенко заявил, что военная операция России связана не только с НАТОПолитика, 00:15
Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России официальноТехнологии и медиа, 00:00
В феврале только в трех крупных городах России снизились цены на жильеНедвижимость, 00:00