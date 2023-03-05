В Казахстане сошел с рельсов следовавший в Россию пассажирский поезд

На поезде ехали более 200 пассажиров. На место происшествия вылетел спасательный вертолет МЧС Казахстана

Поезд сообщением Бишкек — Самара сошел с рельсов, предварительно, после столкновения с маневровым локомотивом. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия направились вертолет «Казавиаспаса», восстановительный поезд и спасательные подразделения.

В МЧС уточнили, что в поезде более 200 пассажиров, это граждане России, Казахстана и Киргизии. Они не нуждаются в госпитализации и размещены в других вагонах поезда.

5 марта в Огайо сошел с рельсов грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern. По словам пресс-секретаря компании, с рельсов сошли около 20 вагонов состава, состоящего из 212 вагонов. Никто не пострадал, утечек вредных веществ также обнаружено не было.

В феврале поезд этой компании уже сходил с рельсов — тогда перевернулись несколько вагонов, начался пожар. С путей сошли 50 вагонов, примерно в 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид, который имеет взрывоопасные и токсичные свойства.