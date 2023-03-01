В Борисполе под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов в районе Борисполя, движение ограничено, сообщил мэр города

В районе Борисполя под Киевом с рельсов сошел грузовой поезд, движение ограничено до утра. Об этом сообщил мэр города Владимир Борисенко, передает «Страна.ua».

«На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Сейчас движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения», — заявил он.

Источник «Страны» указал, что с рельсов сошел порожний грузовой вагон. «Сравнительно безобидный случай, с порожними вагонами такое часто бывает. Единственное — перекрыли движение по переезду. Причину того, почему вагон сошел с рельсов, должна установить комиссия», — отметил он.

Несколько недель назад в Волынской области Украины с рельсов сошел пассажирский поезд, который следовал по маршруту Киев — Варшава. Авария произошла в районе железнодорожного моста через реку Турия. Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 276 УК Украины). По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

