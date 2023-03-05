В Огайо вновь сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо, сообщил телеканал NBC Chicago.

По словам пресс-секретаря компании, с рельсов сошли около 20 вагонов состава, состоящего из 212 вагонов. Никто не пострадал, утечек вредных веществ также обнаружено не было.

На место происшествия прибыли пожарные и полицейские. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа ради предосторожности попросило граждан, проживающих в радиусе около 305 метров от места происшествия, оставаться дома.

Поезд Norfolk Southern уже сходил с рельсов в Огайо в феврале. Тогда несколько вагонов перевернулись, начался пожар. С рельсов сошли 50 вагонов, примерно в 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.