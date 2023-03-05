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Родители рассказали, сколько дают карманных денег детям

Superjob: Менее половины родителей старшеклассников следят за расходами своих детей
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Менее половины родителей старшеклассников контролируют расход карманных денег детьми. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК), в нем приняли участие 3 тыс. россиян с детьми в возрасте от 7 до 17 лет из всех округов России.

По результатам опроса 69% родителей младшеклассников и девять из десяти родителей подростков старше 11 лет дают детям деньги на карманные расходы. По мере взросления россияне постепенно перестают следить за тем, на что ребенок их тратит: покупки детей младших классов контролируют 87% родителей, а старших — лишь 55%. Детям в возрасте от 7 до 10 лет денег вообще не дает треть родителей, в возрасте от 10 до 14 лет — 10%, в возрасте от 15 до 17 лет — 11%.

Чем старше ребенок, тем большие суммы склонны выделять родители. Детям от семи до десяти лет на карманные расходы чаще всего дают до 500 руб. в неделю — так ответили 71% родителей (и лишь 3% дают им до 3 тыс. руб.). Ученики средней школы могут рассчитывать на большее — 59% опрошенных дают им до 500 руб. и каждый четвертый — от 500 до 1 тыс. руб.

Больше всего на карманные расходы получают дети старших классов — по 30% родителей дают им до 500 и до 1 тыс. руб., еще 25% — от 1 до 3 тыс. руб.

При этом, как показал опрос Superjob в конце февраля, треть родителей (35%) считает, что дети могут начать подрабатывать с 14-15 лет. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда проводилось предыдущее исследование на эту тему. 27% опрошенных считают, что выход на работу допустим с 16-18 лет, еще 12% — только по достижении совершеннолетия. При этом вырос показатель россиян, считающих, что трудиться можно с 12-13 лет — в 2023 году этот вариант выбрали 6% по сравнению с 5% в 2020-м.

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Исследование Superjob родители Дети деньги
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