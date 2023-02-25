Родители назвали желаемый возраст начала подработки детей

По сравнению с 2020 годом родители стали чаще выступать за то, чтобы подростки начинали подрабатывать после получения паспорта в 14 лет

Треть родителей (35%) считают, что дети могут начать подрабатывать с 14-15 лет, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). Это на 9 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда проводилось предыдущее исследование. Авторы связывают это в том числе с распространением удаленки.

27% опрошенных считают, что трудоустройство допустимо с 16—17 лет, еще 12% — только по достижении совершеннолетия. По мнению 9% респондентов, начинать работу нужно только после получения профессии. Три года назад эти варианты выбирали 29, 19 и 13% участников исследования соответственно.

Опрос показал, что за три года выросло число родителей, которые считают допустимым труд детей с 12-13 лет — этот вариант выбрали 6% по сравнению с 5% в 2020-м. Еще 3% опрошенных, как и ранее, полагают, что ребенок может начинать работать до достижения возраста 12 лет.

В основном раннее трудоустройство (с 14 лет) поддерживают отцы. Большинство матерей считают, что детям нужно начинать работу по достижении 16 лет; также матери чаще, чем отцы, выступают за начало работы после получения профессии.

Опрос был проведен 13 — 21 февраля в 351 населенном пункте во всех округах. В нем приняли участие 1,6 тыс. родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

В Роструде напоминают, что несовершеннолетние подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор по достижении 16 лет.

15-летних можно привлекать к легкому труду без вреда для здоровья. 14-летние, получившие общее образование, могут заниматься легким трудом при письменном согласии одного из родителей или органов опеки. Дети младше этого возраста, также получив согласие родителей или опекунов, могут работать в кино, театре, участвовать в концертах, если работа «не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию».

В январе сервис «Авито.Работа» зафиксировал рост числа вакансий для подростков от 14 лет. По итогам 2022 года предложений для таких кандидатов стало больше на 59%, всего за год было размещено более 200 тыс. позиций, по условиям труда подходящих для подростков.