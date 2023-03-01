В России вдвое снизилось число желающих отправить детей учиться за рубеж

За 30 лет в России более чем вдвое сократилось число желающих отправить детей и внуков учиться или работать за рубеж. Также почти в два раза снизилась доля желающих самостоятельно переехать на ПМЖ за границу

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России за 30 лет более чем в два раза сократилось количество желающих отправить своих детей и внуков учиться или работать за рубеж, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. Он проводился 21 января.

Если в 1993 году отправить своих детей или внуков учиться за границей хотели более половины респондентов (53%), то спустя 30 лет такое желание есть только у каждого пятого опрошенного (20%). Столько же россиян сейчас хотят, чтобы их дети и внуки работали за рубежом, а в 1993 году доля респондентов с таким мнением составляла 42%.

Согласно результатам опроса, число желающих, чтобы дети и внуки перебрались на постоянное место жительства за границу, за эти годы снизилось незначительно: их было немногим более десятой части всех опрошенных, что в 1993 году (16%), что сейчас (11%). Доля желающих самостоятельно перебраться за рубеж сократилась за 30 лет почти вдвое — с 15 до 8%.

Против образования, работы и переезда за рубеж для своих детей выступают чаще россияне со средним специальным образованием, проживающие в селах, активные телезрители. Кроме того, эта позиция начинает чаще встречаться с увеличением возраста респондентов.

В поддержку учебы и трудоустройства за границей для своих детей выступают чаще жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, активные пользователи интернета. Аналитики утверждают, что в работе детей и внуков за границей также чаще заинтересованы россияне с очень плохим или плохим материальным положением (30%).

Россия оказалась среди стран с самыми низкими эмиграционными настроениями по результатам совместного опроса российского исследовательского холдинга «Ромир» с входящими в международную ассоциацию Gallup International компаниями. Как показало исследование, уехать жить в другое место были бы готовы 15% россиян. Примерно столько же желающих в Японии (14%), а меньше всех хотят переехать жители Вьетнама и Индии — 8 и 4% соответственно.