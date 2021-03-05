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Главный приз Берлинале получил «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

Высшую награду Берлинского кинофестиваля завоевал фильм румынского режиссера Раду Жуде о школьной учительнице, карьера которой оказывается под угрозой после того, как в Сеть попадает ролик интимного содержания с ее участием
Фото: Silviu Ghetie / Micro Film 2021 / Berlinale
Фото: Silviu Ghetie / Micro Film 2021 / Berlinale

Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» получил «Золотого медведя» — высшую награду Берлинского кинофестиваля, сообщается в Twitter Берлинале.

Фильм рассказывает о школьной учительнице Эми, карьера и репутация которой оказываются под угрозой после того, как в интернет утекло снятое ее мужем любительское порно.

Жуде стал лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз. В 2015 году его фильм «Браво!» получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Гран-при жюри Берлинале получила картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Колеса удачи и фантазии». Она состоит из формально не связанных между собой новелл-диалогов на тему человеческих отношений.

«Серебряного медведя» также получили:

  • специальный приз — «Мистер Бахманн и его класс» немецкого режиссера Марии Шпет;
  • за лучшую режиссуру — венгерский режиссер Денеш Надь за картину «Естественный свет» о Второй мировой войне;
  • за лучшую главную роль — немецкая актриса Марен Эггерт («Я твой мужчина»);
  • за лучшую роль второго плана — Лилла Кицлингер («Лес — я вижу тебя повсюду»);
  • за лучший сценарий — черно-белый фильм «Вступление» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

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Фото:Matt Sayles / Invision / AP

Российский фильм получил «Серебряного медведя» в прошлом году. Тогда фильм «ДАУ. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель победил в номинации «За лучшую операторскую работу».

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