Главный приз Берлинале получил «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

Высшую награду Берлинского кинофестиваля завоевал фильм румынского режиссера Раду Жуде о школьной учительнице, карьера которой оказывается под угрозой после того, как в Сеть попадает ролик интимного содержания с ее участием

Фото: Silviu Ghetie / Micro Film 2021 / Berlinale

Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» получил «Золотого медведя» — высшую награду Берлинского кинофестиваля, сообщается в Twitter Берлинале.

Фильм рассказывает о школьной учительнице Эми, карьера и репутация которой оказываются под угрозой после того, как в интернет утекло снятое ее мужем любительское порно.

Жуде стал лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз. В 2015 году его фильм «Браво!» получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Гран-при жюри Берлинале получила картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Колеса удачи и фантазии». Она состоит из формально не связанных между собой новелл-диалогов на тему человеческих отношений.