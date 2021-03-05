Главный приз Берлинале получил «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»
Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» получил «Золотого медведя» — высшую награду Берлинского кинофестиваля, сообщается в Twitter Берлинале.
Фильм рассказывает о школьной учительнице Эми, карьера и репутация которой оказываются под угрозой после того, как в интернет утекло снятое ее мужем любительское порно.
Жуде стал лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз. В 2015 году его фильм «Браво!» получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.
Гран-при жюри Берлинале получила картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Колеса удачи и фантазии». Она состоит из формально не связанных между собой новелл-диалогов на тему человеческих отношений.
«Серебряного медведя» также получили:
- специальный приз — «Мистер Бахманн и его класс» немецкого режиссера Марии Шпет;
- за лучшую режиссуру — венгерский режиссер Денеш Надь за картину «Естественный свет» о Второй мировой войне;
- за лучшую главную роль — немецкая актриса Марен Эггерт («Я твой мужчина»);
- за лучшую роль второго плана — Лилла Кицлингер («Лес — я вижу тебя повсюду»);
- за лучший сценарий — черно-белый фильм «Вступление» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.