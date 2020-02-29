Российский фильм «Дау. Наташа» получил приз на Берлинском кинофестивале

Картина получила «Серебряного медведя» за операторскую работу. Главный приз Берлинале — «Золотой медведь» — достался ленте «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа

Оператор Юрген Юргес (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Фильм «Дау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель стал обладателем «Серебяного медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля в номинации «За лучшую операторскую работу». Об этом сообщается на сайте конкурса. Оператор картины – немец Юрген Юргес.

«Дау» — биографическая драма о жизни Льва Ландау, советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Кинокартина была поделена на десять отдельных эпизодов. В ноябре прошлого года Минкультуры частично отказало в ее прокате в России. Разрешение на прокат получили шесть эпизодов, а остальные четыре, в том числе «Дау. Наташа» были запрещены к показу из-за пропагандирующих порнографию материалов.

Главную награду фестиваля — «Золотого медведя» — завоевала картина «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.

Гран-при Берлинале присудили фильму «Никогда, редко, иногда, всегда» режиссера Элизы Хиттман. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил южнокореец Хон Сан-Су, снявший ленту «Женщина, которая убежала».

«Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля как лучшая актриса получила немка Паула Бер, сыгравшая в фильме «Ундина» Кристиана Петцольда. Лучшим актером стал итальянец Элио Джермано, которого наградили за роль в картине «Я хотел спрятаться» Джорджо Диритти.