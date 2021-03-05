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В Минздраве заявили об отсутствии детских онкологов в трети регионов

В трети российских регионов нет детских онкологов, сообщили в Минздраве. Ситуация не меняется из года в год и остается напряженной, несмотря на рост числа таких специалистов, отметили в ведомстве
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медицинские учреждения в 27 российских регионах не имеют детских онкологов, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС.

«Понятно, что эта медицинская помощь <...> оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной, несмотря на то что у нас численность врачей детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%», — сказала она.

Всего в системе здравоохранения России работают лишь 348 таких специалистов, добавила Семенова.

С детскими кардиологами, по ее словам, ситуация обстоит лучше, однако в трех регионах — Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — таких специалистов почти нет.

«Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики», — отметила Семенова.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Помимо врачей-специалистов в России не хватает лекарств для лечения онкобольных, сообщили в письме к президенту Владимиру Путину в октябре 2020 года благотворительные организации и фонды. Они писали о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов», среди которых «Винкристин», «Даунорубицин», «Этопозид», «Митоксантрон» и другие. Эти препараты используют в том числе при излечимых формах онкологических заболеваний, и без них выздоровление таких пациентов невозможно.

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Чтобы решить проблему дефицита, в 2021 году в гражданский оборот введут почти вдвое больший объем онкологических лекарств, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, Минздрав рассчитал потребность по дефицитным препаратам и передал результаты анализа в Минпромторг. Выяснилось, что реальная потребность составляет 14 млн упаковок, в то время как в оборот вводилось лишь 8 млн упаковок.

Автор
Виктория Полякова
онкологи рак дети Минздрав
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