В Минздраве заявили об отсутствии детских онкологов в трети регионов

В трети российских регионов нет детских онкологов, сообщили в Минздраве. Ситуация не меняется из года в год и остается напряженной, несмотря на рост числа таких специалистов, отметили в ведомстве

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медицинские учреждения в 27 российских регионах не имеют детских онкологов, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС.

«Понятно, что эта медицинская помощь <...> оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной, несмотря на то что у нас численность врачей детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%», — сказала она.

Всего в системе здравоохранения России работают лишь 348 таких специалистов, добавила Семенова.

С детскими кардиологами, по ее словам, ситуация обстоит лучше, однако в трех регионах — Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — таких специалистов почти нет.

«Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики», — отметила Семенова.