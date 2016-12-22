У обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль украли статуэтку

У Фрэнсис Макдорманд, которую Американская киноакадемия признала лучшей актрисой года за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», во время вечеринки после награждения украли «Оскар». Вскоре статуэтку нашли

Фрэнсис Макдорманд возвращают пропавшую статуэтку (Фото: Eric Jamison / Invision / AP)

У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» во время бала губернаторов, который состоялся после церемонии награждения, сообщает TMZ.

​Издание указывает, что вор схватил статуэтку и скрылся, когда актриса отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями бала.

Журналист издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов, он забрал у вора статуэтку прежде, чем тот скрылся в толпе. Бакли также опубликовала фотографию мужчины, которого называет подозреваемым, с «Оскаром» в руке. Журналист добавила, что Макдорманд попросила отпустить похитителя.

Издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что подозреваемый задержан. По данным издания, охранники все же сдали его полиции.

Представитель актрисы заверил USA Today, что статуэтка вернулась к своей обладательнице.

Американская киноакадемия признала 60-летнюю Фрэнсис Макдорманд лучшей актрисой за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». За награду в этой номинации боролись Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Марго Робби и Салли Хокинс.