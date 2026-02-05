 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
Фетисов счел унижением присвоение российским атлетам нейтрального статуса

Олимпиада-2026
Радио РБК
Фетисов считает, что позиция государства по поводу допуска россиян до Олимпиады в нейтральном статусе должна быть четко определена. Каждый атлет самостоятельно принимает решение об участии в соревнованиях, добавил он
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Позиция государства по вопросу допуска россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе должна быть четко определена, считает советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

В эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК он отметил, что Россия «постоянно соглашается» на выдвинутые МОК условия по количеству допущенных российских спортсменов, при том что нейтральный статус — это «серьезное унижение национальной идентичности».

Что такое нейтральный статус в спорте и как он ограничивает россиян
Фото:Александр Земляниченко / AP / ТАСС

Фетисов отметил, что не стал бы запрещать спортсменам выступать в нейтральном статусе, если бы они сами выражали такое желание.

В предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, примут участие 13 российских спортсменов. Они представят шесть из 14 видов олимпийской программы и выступят в нейтральном статусе, то есть без национальной символики.

На Олимпиаду поедут фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев выразил поддержку атлетам: «Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую арену всех спортсменов из России под флагом и с гимном».

Алина Нафикова
Юрий Таманцев
Олимпиада Вячеслав Фетисов нейтральный статус спортсмены
