Фетисов оценил символизм Олимпиады и допуск спортсменов без флага России

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что Россия может потерять символизм, который реализуется на Олимпиаде, из-за политики, которая вмешалась в большой спорт.

«Это же более чем столетняя традиция. Это символизм. Быстрее, выше, сильнее. Это объединение. Построение мостов. Много чего. Это же история. <...> То, что сегодня происходит, мне кажется, происходит деградация, и мы, скорее всего, потеряем этот символизм. Потому что это уже не принципы, это политика, которая серьезным образом вмешалась», — пояснил Фетисов.

Он отметил, что Олимпиада — это возможность «на самом высоком уровне привлечь внимание» к спорту.

По его мнению, лишение российских атлетов флага и гимна — это попирание прав. При этом он выразил надежду на то, что «здравый смысл возобладает» и будет принято решение о возвращении спортсменам из России возможность выступать под флагом своей страны.

Фетисов добавил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026: «Потому что мне, как человеку, выросшему на спортивных принципах, неинтересно смотреть то, откуда нас выкинули, как собак».

Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Это будут первые зимние Игры, официально разделенные между двумя городами — Миланом и Кортина-д’Ампеццо.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позднее организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

В 2026 году до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе были допущены 13 спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

