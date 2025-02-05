«Ъ»: в России конфискация автомобилей выросла почти в десять раз с 2022 года

Число конфискованных у нетрезвых водителей машин выросло почти в 10 раз

Во втором полугодии 2022-го конфисковали 614 автомобилей, а в первом полугодии 2024-го — 5,8 тыс. Наиболее частой причиной стала повторная езда в нетрезвом виде. Транспортные средства передают Минобороны, МЧС и «Народному фронту»

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Число конфискованных автомобилей c 2022 года выросло почти в десять раз: с 614 во втором полугодии 2022 года до 5800 в первом полугодии 2024-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебную статистику.

В июле 2022 года в России вступили в силу поправки к ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК, которые предусматривают конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом состоянии или без водительских прав, многократные выезды на встречную полосу или значительные превышения скорости. Как отмечает издание, наиболее частой причиной их применения становится пьяное вождение.

Издание также пишет, что Конституционный суд (КС) признал обязательной конфискацию автомобиля при вынесении приговора за повторное вождение в пьяном виде. Суд также не увидел противоречий в законодательстве при конфискации машины, если она находится в залоге у кредитной организации. С соответствующей жалобой обращался житель Курской области Даниила Лазовский. Он настаивал, что приговор по ст. 264.1 УК ему вынесли без учета семейных обстоятельств и обязательств перед третьими лицами. КС посчитал, что конфискация была «соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение новых преступлений и не предполагает ее произвольного применения».

Согласно отчету Научного центра БДД МВД России, за январь—сентябрь 2024 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, составило 9,7 тыс., что на 10,9% меньше показателей за аналогичный период 2023-го. Они становились виновниками аварии в девяти из десяти случаев. Жертвами подобных ДТП стали 2,3 тыс. человек (-14,7%), пострадали еще 12,5 тыс. (-11,1%).

Конфискованные автомобили передают для нужд Минобороны и МЧС, а также движению «Народный фронт», говорится в постановлении правительства от 8 сентября 2023 года.