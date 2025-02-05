Число конфискованных у нетрезвых водителей машин выросло почти в 10 раз
Число конфискованных автомобилей c 2022 года выросло почти в десять раз: с 614 во втором полугодии 2022 года до 5800 в первом полугодии 2024-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебную статистику.
В июле 2022 года в России вступили в силу поправки к ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК, которые предусматривают конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом состоянии или без водительских прав, многократные выезды на встречную полосу или значительные превышения скорости. Как отмечает издание, наиболее частой причиной их применения становится пьяное вождение.
Издание также пишет, что Конституционный суд (КС) признал обязательной конфискацию автомобиля при вынесении приговора за повторное вождение в пьяном виде. Суд также не увидел противоречий в законодательстве при конфискации машины, если она находится в залоге у кредитной организации. С соответствующей жалобой обращался житель Курской области Даниила Лазовский. Он настаивал, что приговор по ст. 264.1 УК ему вынесли без учета семейных обстоятельств и обязательств перед третьими лицами. КС посчитал, что конфискация была «соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение новых преступлений и не предполагает ее произвольного применения».
составило 9,7 тыс., что на 10,9% меньше показателей за аналогичный период 2023-го. Они становились виновниками аварии в девяти из десяти случаев. Жертвами подобных ДТП стали 2,3 тыс. человек (-14,7%), пострадали еще 12,5 тыс. (-11,1%).
Конфискованные автомобили передают для нужд Минобороны и МЧС, а также движению «Народный фронт», говорится в постановлении правительства от 8 сентября 2023 года.
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