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Новые законы в России ,  
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Юристы нашли плюсы и минусы в упрощении задержания пьяных водителей

Сюжет
Новые законы в России

Проект изменений порядка оформления документов при задержании водителя в нетрезвом виде, предложенный МВД, нуждается в дополнительной аргументации и уточнении некоторых формулировок, считают юристы, опрошенные РБК.

Ранее ведомство сообщило, что подготовило законопроект о сокращении числа документов, которые составляются сотрудниками Госавтоинспекции при выявлении пьяного водителя. МВД объяснило, что эти меры помогут сэкономить время и уменьшить расходы на приобретение бланков. Сейчас проект изменений в КоАП проходит процедуру общественного обсуждения.

Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский в беседе с РБК рассказал, что по действующему законодательству сотрудники ГИБДД при задержании пьяного водителя составляют пять документов:

  1. протокол об отстранении от управления транспортным средством;
  2. акт освидетельствования ‎на состояние алкогольного опьянения;
  3. протокол направления ‎на медицинское освидетельствование;
  4. протокол об административном правонарушении;
  5. протокол задержания транспортного средства.

В законопроекте же предлагается сделать первый и последний протоколы необязательными — отметки об отстранении от управления транспортным средством и его задержании будет разрешено проставлять в других документах. При этом прежние правила, предусматривающие составление отдельных протоколов, «служат юридической гарантией для граждан от возможных злоупотреблений отдельных недобросовестных сотрудников», считает Семеновский.

По словам юриста, несмотря на то, что предлагаемые изменения «точно помогут» сотрудникам ГИБДД быстрее выполнять свою работу, их внесение в законодательство требует дополнительного обоснования.

МВД предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения»
Михаил Репринцев в разговоре с РБК отметил, что законопроект содержит ряд неточностей, «которые неминуемо могут привести к различного рода юридическим коллизиям, правовым конфликтам, а также спорным ситуациям и возможным злоупотреблениям со стороны сотрудников МВД».

Например, сейчас копия протокола об отстранении от управления транспортным средством вручается задержанному водителю. Как отмечает Репринцев, в проекте изменений, который предлагает этот протокол сделать необязательным, не указано, какой документ в таком случае будут выдавать человеку. Кроме того, при замене другого протокола — о задержании транспортного средства — лишь отметкой в документ может быть не внесена юридически значимая информация, замечает юрист.

Репринцев считает, что законопроект нуждается в исправлении некоторых неточностей и дополнении формулировок, «либо в перспективе в такой формулировке поправки в закон способны создать куда больше проблем, чем принести пользы».

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Теги
МВД вождение в пьяном виде новости законопроект
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